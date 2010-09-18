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Spor

''YENİLGİ BÜYÜK DERS OLDU'' TRABZON (A.A)

18 Eylül 2010 14:03

-''YENİLGİ BÜYÜK DERS OLDU'' TRABZON (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Manisaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un takım kaptanı İbrahima Yattara, bu yenilginin kendilerine büyük ders olduğunu söyledi. Yattara, Manisaspor maçına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, geçen hafta 6-1 kazandıkları Sivasspor galibiyeti sonrası bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı beklediklerini belirterek, ''Fakat futbolda her zaman istediklerimiz olmuyor. Maçta öne geçmeyi de başardık. Teofilo ile yakaladığımız ikinci gol fırsatını değerlendirsek maç çok daha farklı olurdu'' dedi. Artık önlerine baktıklarını ifade eden Yattara, ''Manisaspor yenilgisi bize büyük ders oldu. Şimdi önümüzde Kayserispor ile oynayacağımız maç var. Yaptığımız hataları Kayserispor maçında tekrarlamamız gerekiyor'' diye konuştu. -''TELAFİ EDECEK GÜCÜMÜZ VAR''- Trabzonspor'da ilk 5 hafta sonunda gol atma başarısı gösteremeyen Umut Bulut ise Manisaspor maçında tüm konsantrasyonun üç puana yönelik olduğunu dile getirerek, ''Beklemediğimiz 3 puan  kaybı yaşadık. Kimse bizden böyle bir skor beklemiyordu. Aldığımız bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz'' dedi. İyi mücadele ettiklerini ancak konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını anlatan Umut, ''Yapacak bir şey yok artık. Önümüzdeki maçlarda bu 3 puanı telafi edeceğiz. Bu gücümüz var. İstediğimiz gibi oynayamadık. İnşallah önümüzdeki maçlarda yeniden o coşkulu futbolumuzu sahaya yansıtacağız'' ifadelerini kullandı.

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