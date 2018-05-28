Yenilenen Alsancak Stadı'nın tribünleri ortaya çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - TÜRK futbol tarihinde önemli yeri olan, milli lig başladığında ilk maçın yapıldığı, ilk golün atıldığı İzmir Alsancak Stadı\'nı yenileme çalışmaları hızla sürdürülüyor. Çürük olduğu gerekçesiyle 2014 yılının Ağustos ayında kapatılıp, 2015\'te yıkılan statta, tribünler ortaya çıktı. Alsancak Stadı\'nın, yeniden inşa edilen haliyle yeni sezonun devre arasında kapılarının açılması bekleniyor.

Alsancak Stadı\'nın geçen yılın Nisan ayında yapılan ihalesini 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Yapı, kaba inşaatı haziran ayı sonunda bitirmeyi planlıyor. DHA drone kamerasına yansıyan görüntülerde de idari bina ve tribün iskeletlerinin büyük oranda tamamlandığı görüldü. Stadın tribünleri ve idari bina, tek çatıyla kaplanacak. Deplasman taraftarları için kale arkası tribün yapılacak. Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, yeme- içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. Tüm yasal prosedürler yerine getirildikten sonra inşaat ruhsatı geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan çıkan stat için Dokuz Eylül Üniversitesi\'yle protokol imzalanmıştı. Bu sayede üniversitenin stat bitişiğindeki arazisinde maç günleri için 427 araçlık otopark alanı oluşturuldu.

İNŞAATIN YÜZDE 50\'Sİ BİTTİ

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, haziran ayında inşaatın yüzde 50\'lik bölümünün tamamlandığını söyledi. Stadın Türk futbol tarihi açısından çok önemli yere sahip olduğu dile getiren Erten, \"Alsancak Stadı\'nın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Şu an ulaştığımız kapasite, yüzde 50\'yi geçmiş durumda. Yeni sezonun devre arasında hizmete açılmasını umuyoruz. Bu stat, Türk futbol tarihi açısından çok önemli. Milli lig başladığında ilk maç burada oynandı, ilk gol bu statta atıldı. Böylesine tarihi öneme sahip, şehrin ruhunu yansıtan tesisin aynı yerinde yenilenmesini doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, stadın isminin \'Mustafa Denizli\' olması yönünde bir öneride bulundu. Şu an için isim noktasında verilmiş bir karar yok; ama önümüzdeki süreçte belli olur\" dedi.

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