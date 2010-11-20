-YENİLENEBİLİR ENERJİDE HEDEF 5,5 MİLYAR KWH ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Bilgin Enerji Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Bilgin, yenilenebilir enerji kaynaklarından yılda 1,5-1,7 milyar kilovatsaat (kwh) elektrik ürettiklerini belirterek, yeni yatırımlarla 2013 yılı sonuna kadar bu rakamı 5-5,5 milyar kwh'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Bilgin, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda faaliyet gösterdiklerini, şirketin önce su sonra da rüzgar enerjisi yatırımlarının devreye girdiğini ifade ederken, 2003'den bugüne 4'ü rüzgar, üç tanesi HES olmak üzere 7 proje yaptıklarını kaydetti. Rüzgar ve HES'lerde devletin hiç bir alım garantisi olmadan riskleri yatırımcının aldığı 4628 sayılı Elektrik Piyasası kanuna göre, ilk yatırımları devreye alan firma olduklarını belirten Bilgin, böylelikle iki yenilebilir enerji kaynağında da sektöre öncülük yaptıklarını söyledi. Hidroelektrikte Darıca, Seyrantepe ve Hacılar Hidroelektrik Santralleri ile toplam yılda 800 milyon kilovat saat elektrik ürettiklerini anlatan Çeşme Alacatı, Bandırma, Soma ve Bergama'daki rüzgar santrallerinin kurulu gücünün de 240 megavat olduğunu bildirdi. Bilgin, şöyle devam etti: ''Türkiye, rüzgar enerjisi kurulu gücünün 1200 megavat olduğunu düşünürsek, yüzde 20'sini bizim bu santrallerden üretebiliyoruz. Bizden sonraki gelen en büyük rüzgarcıların bile payı yüzde 10-11 civarında. Rüzgar ve hidroelektrik santrallerinde öncüyüz. Önümüzdeki 3 sene içinde yeni projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi 50 megavatlık, Çeşme'de rüzgar santrali, 3 tane de HES projemiz var, bunlardan Mersin Göksu'daki 45 megavat kurulu gücünde, Pembelik ve Tatar Barajı ve Hidroelektrik santralleri de 125'er megavat kurulu güçte. 1 Kasım başvurularından çok umutlu değiliz orada çok ciddi projeler geliştirdik, büyük alanlarda incelemeler yaptık 500 mw, 800 mw, 500 mw gibi çok büyük projeler geliştirmek için hazırlık yaptık. Ancak 1 Kasımda uygulamalarla ilgili yeterli bağlantı ve imkanlar yaratılmadığı, kısıtlar getirildiği için belirsizlik sürüyor.'' -DOĞALGAZ SANTRALI KURACAĞIZ- Rüzgar ve hidroelektrik santrallerini dengelemek için bir de doğal gaz santralı kurma planlarının olduğunu belirten Bilgin, bununla ilgili hazırlıkların sürdüğünü, çevre raporlarının hazırlandığını ifade etti. Bilgin, Trakya'da kurmayı planladıkları doğalgaz santralinin 425 megavat gücünde olduğunu kaydetti. Şu anda sırf yenilenebilir enerji kaynaklarından yılda 1,5-1,7 milyar kilovat saatlik üretime ulaştıklarına dikkati çeken Bilgin, ''doğalgaz santrali projesi de olduğu zaman diğer projelerle beraber 2013 sonlarına doğru üretim 5-5,5 milyar kilovat saate ulaşacak'' diye konuştu. -YATIRIMLARDA EN ÇOK YANILMA PAYI RÜZGAR SANTRALLERİNDE- Türkiye'de rüzgar santrallerinin kurulumunun kolay gibi göründüğünü ancak bunların dikkat edilmesi gereken enerji projeleri, yatırımlar olduğunu belirten Bilgin, bunların bir sürü belirsizliği olan parametreye bağlı olduğunu söyledi. Rüzgar yatırımlarında yer seçimleri, ölçümlerin doğru yapılmasının, projelerin doğru tanımlanmasının önemini vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti: ''En çok yanılma payı olan elektrik santrallerinde rüzgardır. DSİ'nin yıllardır ölçümü olan su projelerinde yanılma payı ise çok sınırlıdır. Rüzgarda çok büyük kapasitelerden bahsediliyor ama verimli olarak kendisini geri ödeyebilecek projelerin böyle bir kapasitesinin Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Bizler son 10 yıl içinde 42 yerde rüzgar ölçümü yaparak, aşağı yukarı Türkiye'nin tümünü tanımlayacak kadar bilgiye sahibiz. Bugünkü PMUM fiyatlarıyla piyasada oluşan fiyatlarla, gerekse 5,5 sentler gözönüne alındığında rüzgar santrallerinin yüzde 40 kapasite faktörünün üzerinde olması doğru gözüküyor oysa piyasada yüzde 30-35 kapasiteli projelerden bahsedilmekte. Bunları kesinlikle yapıldığı zaman geri ödemesi zor projeler, yatırımcıları sıkıntı çıkaracak projeler olarak görmekteyiz.'' -SU SANTRALLERİ RÜZGARA GÖRE DAHA ÜSTÜN VE YARARLI- HES'lerde son dönemde havza bazındaki problemlerin ön plana çıktığını anlatan Bilgin, Türkiye'nin en önemli kaynaklarından birinin su santralleri olduğunu söyledi. Rüzgar santrallerinin yatırım döneminde istihdama ve sanayiye katkısının az olduğuna işaret eden Bilgin, yatırımın yüzde 85'ine yakın kısmının yurtdışına döviz olarak ödendiğini hatırlattı. Rüzgar santrallerinde ayrıca işletme döneminde dinamik makinaların sürekli emre-amade tutulması için de teknoloji veren yabancı firmalara büyük ödemeler yapıldığını anlatan Bilgin, buna karşın su santrallerinin yüzde 80-85'nin yerli olduğunu ve inşaat malzemeleri, ulaşım, istihdam gibi konularla bölge insanına ve sanayiye katkı sağladığını kaydetti. Bu açıdan su santrallerinin rüzgara göre ülke açısından daha yararlı olduğunu savunan Bilgin, ürettiği enerjinin kalitesi açısından da su santrallerinin rüzgar santrallerine göre çok daha üstün olduğunu, rüzgarda günlük hatta saatlik planlama yapmanın bile mümkün olmadığını ifade etti. Su santrallerine dönük Doğu Karadeniz başta olmak üzere halkta bir tepki olduğunu anlatan Bilgin, bunun giderilmesi için ilgili tüm yetkinin tek elde toplanmasının hem doğal sit alanlarının korunması, hem de yatırımların sağlıklı yapılanması için doğru bir yaklaşım olduğunu bildirdi. -''DSİ HAVZA PLANLAMALARINI YENİLEMELİ'' DSİ'nin Doğu Karadeniz ve diğer tüm akarsu havzalarında 20-30 yıl öncenin bakış açısıyla yaptığı havza planlamaları bırakıp, bugünkü koşullara göre hava planlamalarını yenilemesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, proje yerleri seçilirken, sit alanları, yerleşim yerleri göz önüne alarak projelerin planlanması gerektiğini söyledi. Yan derelerdeki küçük su santrallerinde belli bir gücün altında olanlardan tümden vazgeçilmesi gerektiğini savunan Bilgin, ana kollarda ise önceden tespit edilmiş sit alanları ve yerleşim yerleri atlanılarak, topografyanın elverdiği ölçüde regülatör-kanal veya tünel formulasyonu yerine depolamalı tesislere göre planlama yapılması gerektiğini kaydetti. Bilgin, Cumhuriyet tarihi boyunca yüzde 30-35'i gerçekleşmiş olan bu kaynakların akıllı bir planlama ve çevreye uyumlu olarak, bazı önlemler alınarak bugün yüzde 85-90'lara çıkarmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.