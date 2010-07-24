Yenilenebilir enerji hayata geçirilmeli

T24 - Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) ve Eurosolar Türkiye, rüzgar ve tüm diğer yenilenebilir enerji alanından konferansa katılan 400 katılımcıyı ve sergiyi gezen 1000 ziyaretçiyi misafir etti. Konferans, rüzgar kullanımının tüm yönlerini, ilgili politikalar, imalat, gelişim, işletme konularını ve özel olarak rüzgar enerjisinin büyük ölçekli entegrasyonu ve hibrid sistemler gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin entegrasyonuna odaklı konuları kapsadı.



15-17 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen konferansta özellikle, Meksika Körfezindeki petrol akıntısı felaketinin ve sorumlu sanayilerin ve hükümetlerin durdurmak konusundaki açık yetersizlikleri karşısında, Konferans, bu kirleten ve sınırlı fosil enerji kaynaklarından derhal yenilenebilir enerjilere geçme çağrısı yaptı.



Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği ve Eurosolar Türkiye, devletlerin ve devlet kurumlarının konferansa katılan Almanya Çevre Bakanlığıi UNESCO, IRENA, InWEnt başta olmak üzere bir çok katılımcını gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun kalındığı açıklaması yapıldı.



Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği ve Euroslar Türkiye'nin, 9. Rüzgar Enerjisi Konferansı 2010 adlı toplantının sonuç bildirgesi yayınlandı. Konferansta alınan kararlar ve açıklamalar şöyle:





Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) ve Eurosolar Türkiye, rüzgar ve tüm diğer yenilenebilir enerji alanından konferansa katılan 400 katılımcıyı ve sergiyi gezen 1000 ziyaretçiyi misafir etti.



Konferans, rüzgar kullanımının tüm yönlerini, ilgili politikalar, imalat, gelişim, işletme konularını ve özel olarak rüzgar enerjisinin büyük ölçekli entegrasyonu ve hibrid sistemler gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin entegrasyonuna odaklı konuları kapsadı.



Özellikle, Meksika Körfezindeki petrol akıntısı felaketinin ve sorumlu sanayilerin ve hükümetlerin durdurmak konusundaki açık yetersizlikleri karşısında, Konferans, bu kirleten ve sınırlı fosil enerji kaynaklarından derhal yenilenebilir enerjilere geçme çağrısı yaptı.



Konferans, devletlerin ve devlet kurumlarının, özellikle Almanya Çevre Bakanlığı, InWEnt ,UNESCO, IRENA ve tüm organizasyonlara Konferansı güçlendiren desteklerine teşekkür eder.

Konferans, onaylanması konferanstan hemen önce gerçekleşen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının hızlı gelişmesine dikkat çekti. Konferans, IRENA’nın kurucu üyelerinin, iç ve dış dirençleri aşma cesaretleri ve yenilenebilir enerjinin tüm dünyada hızla yerleşmesinde hayati önem taşıyacak bu önemli yapıyı kurmaları nedeniyle 2010 Dünya Rüzgar Enerjisi Ödülü ile ödüllendirildiğini memnuniyetle duyurur.



Konferansa, Uluslararası Jeotermal Birliği, Uluslararası Hidroelektrik Birliği, Uluslararası Güneş enerjisi Topluluğu ve Dünya Biyoenerji Birliğinin dahil olduğu Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ortaklığının üst düzey temsili ve katılımı gerçekleşti. Bu işbirliği, ortak vizyon ve %100 Yenilenebilir Enerjili Gelecek taahhüdü açısından özel değer taşımaktadır.



Konferans, başarısına katkıda bulunan herkese, özellikle Organizasyon Komitesi, konuşmacılar, sponsorlar, sergi katılımcıları ve gönüllülere teşekkür eder.



Konferans, Küresel Tarife Desteği programı teklifini onaylar. Konferans, Kuzey Amerika ve Afrikada ilk tarife desteği programlarının uygulamalarının başlamasını, bazı yönleriyle gelişme gerektirmelerine rağmen, hayati adımlar olması nedeniyle memnuniyetle karşılar



Konferans, Türkiye Hükümetinin, mevcut tarife desteği yasasını, rüzgar projelerine , yeni royalty ödemeleri ve cezalar gibi engeller eklemekten uzak durarak ve lisans verme sürecini, özellikle sadece onay bekleyen projeler için kolaylaştırarak iyileştirmesi için ısrarlıdır. Diğer ülkelerin ortaya koydukları örnekler takip edilmelidir.



Konferans, Topluluk Enerjisi kavramının tüm dünyada giderek daha fazla yerleştiğine dikkat çeker ve tüm dünyadaki toplulukları, kendi çevrelerindeki yenilenebilir enerjileri değerlendirerek yenilenebilir enerji şampiyonları olma konusunda cesaretlendirir. Hükümetleri, bu toplulukları, tarife desteği gibi doğru çerçeveler belirleyerek desteklemeye çağırır.



Bunlara ilaveten Konferans, aşağıdaki amaçları, politikaları ve eylemleri destekler:



1. Oyuncular arasında dengeyi sağlamak için tüm subvansiyonların kaldırılması ve dış (toplumsal) maliyetlerin dahil edilmesi.



2. Buna ulaşılana kadar, yenilenebilir enerjilerin gelişimini cesaretlendirmek için yeterli ve etkili tarife desteği gibi telafi edici yasal çerçeveler ortaya koymak ve özellikle küçük yatırımcılar için, uzun vadeli yatırımları teşvik edici yeterli mali güvence sağlamak.



3. Rüzgar enerjisinin mevcut elektrik sistemlerine entegrasyonunu iyileştirmek, küçük şebekeler oluşturmak ve yakın gelecekte entegre %100 yenilenebilir enerji üretimine ulaşmak için çeşitli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiyi büyütmek.



4. IRENA yı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansının koordinasyonu gibi çalışma programlarını hayata geçirmekte desteklemek.



5. Toplumun tüm kesimlerini katarak, siyasi iradeyi, yenilenebilir enerjinin vazgeçilmez bir şekilde kullanımına doğru gayretlendirmek üzere siyasi ve sosyal farkındalığı yükseltmek.



6. Yeni insan, sanayi, ifdari ve mali kapasiteler yaratmak ve yenilenebilir enerji için uygun, destekleyici ve bu konuya teksif olmuş yapıları ve kuruluşları desteklemek.



7. Yenilenebilir enerjinin payını artırarak, enerji üretimindeki genel giderleri azaltmak.



8. Özellikle iklim değişikliği müzakerelerinin bir parçası olarak sağlanan fonları kullanarak, yenileneblir enerjinin münhasıran gerçekleştirilmesi için uygun ulusal, bölgesel ve uluslararası mali mekanizmaları geliştirmek, kullanmak ve genişletmek ve Küresel Tarife Desteği Programını içeren Küresel yenilenebilir Enerji Yatırım Fonu başlatmak.



9. İklimin korunması konusunda etkin bir uluslararası anlaşmaya ulaşabilmek için , yenilenebilir enerjilerin anahtar rolünün artık kabul ve taahhüt edilemesi.



10. Yenilenebilir teknolojilerden tümüyle yararlanabilmek için gelişmekte olan ülkeleri, teknolojiye daha rahat ulaşbilmeleri için ve yerel yenilenebilir sanayilerini kurabilmeleri için desteklemek.



11. Tüm rüzgar enerjisi taraflarını, Mayıs 2011de Kahire, Mısır’da düzenlenecek bir sonraki Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansına katılmalarını beklemek.



Istanbul, 17 Haziran 2010



WWEC2010 Başkanları



Dr. Anıl Kane

Başkan

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği



Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

Başkan

Eurosolar Turkiye



Prof. Dr. Galal Osman

Başkan

Mısır Rüzgar Enerjisi Birliği



