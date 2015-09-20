Yenikapı'daki mitingde görev alan polisleri taşıyan otobüs kaza yaptı; 26 yaralı

Yenikapı'daki mitingde görevli polis ekiplerini taşıyan İETT otobüsü, Halkalı-Sirkeci tren hattı için kullanılan üst geçide çarptı. Çarpmanın ardından meydana gelen patlamada, polisler ile aralarında zabıtalarında bulunduğu 26 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdür Mustafa Çalışkan, bir polis memurunun durumunun ağır olduğunu söyledi. Bir zabıta memurunun da ameliyata alındığı öğrenildi.

Yenikapı'daki mitingde görevli polis ekiplerini taşıyan İETT otobüsü, Fatih'te Halkalı-Sirkeci tren hattı için kullanılan üst geçide çarptı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bir polis memurunun durumunun ağır olduğunu, patlamanın da otobüsün doğalgaz sisteminde meydana geldiğini söyledi.

Emniyet müdürü: Otobüsün doğalgaz sistemiyle ilgili



Patlamada otobüste bulunan polislerle, dışarıda bekleyen zabıtalar yaralandı. Yaralılar, başta İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere, Çapa ve Cerrahpaşa'daki Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen bir polis ve zabıta memuru Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Emniyet Müdür Mustafa Çalışkan da yaralılardan 11'inin bulunduğu Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Yetkililerden bilgi alan Çalışkan, çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Çalışkan, “Otobüsün doğalgaz sistemiyle ilgili bir şey. Arkadaşlar ilgileniyor. Bir arkadaşımızda biraz sıkıntı var. Diğerleri hafif yaralı" dedi.

Emniyet: 20 polis ve 6 zabıta yaralı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, patlamada 20 polis ile 6 zabıta memurunun yaralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Yeni Kapı Miting Alanında yapılacak 'Teröre Karşı Tek Ses' konulu açık hava toplantısı için görevlilerimizi taşıyan İETT otobüsü, Fatih İlçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde tren üst geçidine sıkışmış, sıkışma sonucu otobüsün gaz sistemine bağlı olarak patlama meydana gelmiştir. 20 polis ve 6 belediye zabıta görevlileri yaralanmış, yaralılardan 3 görevli ameliyata alınmış durumu hafif olan diğer görevlilerin ayakta tedavileri yapılarak taburcu işlemleri başlatılmıştır" denildi.