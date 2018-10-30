YENİKAPI SAHİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)

Fatih Yenikapı sahilinde 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay saat 10.30 sıralarında Yenikapı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde balık tutan vatandaşlar kıyıya yanaşan hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi, sağlık ekibi ve itfaiye su altı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri botla su üzerinde duran cesedi kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset üzerinde yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cenaze Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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- Cesedin kıyıya çıkarılması

- Polis ekiplerinden görüntü

- Arama kurtarma ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

