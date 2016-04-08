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Yaşam

Yenikapı-Osmanbey arasında metro seferleri normale döndü

Yenikapı-Osmanbey arasındaki metro seferleri dün akşam saat 20.00'dan itibaren teknik bir arıza nedeniyle yapılamamıştı

08 Nisan 2016 10:02

Dün akşam 4 saat süreyle yapılamayan Yenikapı- Osmanbey metro seferleri sabah saat 6 itibariyle normale döndü.

Yenikapı-Osmanbey arasındaki metro seferleri dün akşam saat 20.00'dan itibaren teknik bir arıza nedeniyle metronun kapandığı saat 00.00'a kadar 4 saat süreyle yapılamadı. Metronun açıldığı saat 06.00'da arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. 

Dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen arıza sonrası Yenikapı-Osmanbey arasındaki metro seferleri durdu. O saatten itibaren iki metro istasyonu da kapatılarak yolcu alınmadı.

Hacıosman-Osmanbey arasındaki metro seferleri ise normal şekilde devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından Twitterüzerinden yapılan açıklamada ise "Teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Osmanbey arasında metro seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. 

Açıklamada, Kabataş-Taksim finiküler hattındaki seferlerin de yapılamadığı, Osmanbey-Yenikapı arasında İETT otobüslerinin hizmet verdiği belirtildi. Metronun kapandığı saat 00.00'a kadar 4 saat süreyle seferler yapılamadı. Metronun açıldığısabah saat 06.00'da ise arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. 

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