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Yenidoğan bebeği canlı olarak mezara gömen 2 kişi serbest bırakıldı

26 Eylül 2021 10:50

Adıyaman’da yenidoğan kız  bebeği canlı halde mezara gömen anne ve anneanne, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E., ve anneannesi Ülkü E., tarafından canlı halde gömülen bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulundu. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan Gülçin E., ile Ülkü E., daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Gülçin E., ve Ülkü E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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