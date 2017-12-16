YENİDEN//CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESUT YILMAZ'A TAZİYE TELEFONU 

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz\'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.