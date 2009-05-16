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'Yeniden yargılanabilirim, kaygılı değilim'

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "yeniden yargılanabileceğini ancak kaygılı olmadığını" söyledi.

16 Mayıs 2009 03:00

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "yeniden yargılanabileceğini ancak kaygılı olmadığını" söyledi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, aleyhine İsviçre'de yayımlanan bir dergideki sözleriyle bağlantılı "kişilik haklarına saldırı" nedeniyle açılan manevi tazminat davasını yeniden reddeden yerel mahkeme kararını bozması ile ilgili olarak, "kararın kendisini kaygılandırmadığını" belirtti.

Pamuk, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Kitap Fuarı'nda, "Bunun gerçekten önemli olduğuna inanmıyorum, bence olay biraz abartılıyor. Henüz resmi bir şey yok. Anladığım kadarıyla yeniden yargılanabilirim. Ama kesin bir şey yok. Her halükarda kaygılı değilim" ifadesini kullandı.

Pamuk, "Benim ülkemde yargı maalesef siyasi sorunlarla uğraşıyor. Bu, bir ülkede demokrasinin temeli olması gereken adalet müessesesi açısından hiç de iyi bir şey değil. Özgürlük yoksa adalet de yoktur. Bu nedenle özgürce konuşmamın zorunlu olduğunu düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.

Torino Kitap Fuarı'nın ünlü konukları arasında yer alan Pamuk, "edebiyat yerine bu tür konuları konuşmak durumunda kalmaktan üzüntü duyduğunu" belirtti.

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