-Yeniden yapılandırmada rekor tahsilat ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması uygulamasında, 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle 14,5 milyar lira tahsilat yapıldığını bildirdi. Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6111 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaya konulan yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşların, aynı duyarlılığı borç ödeme konusunda da ortaya koyduklarını ifade etti. Beşinci taksitin son ödeme günü olan 31 Ocak 2012 itibariyle, beşinci taksit ve bu tarihe kadar, 14 milyar 535,1 milyon liralık tahsilat yapıldığını belirten Şimşek, beşinci taksit döneminde ise toplam 1 milyar 240,7 milyon lira kaynak sağlandığını bildirdi. Yapılan tahsilatın yapılandırma sonrası toplam alacağa oranının dördüncü taksitte yüzde 33 iken, bu oranın beşinci taksit itibariyle yüzde 37'ye çıktığını ifade eden Şimşek, dördüncü taksit tahsilat oranı yüzde 67 iken, beşinci taksit tahsilat oranının da yüzde 80'e yükseldiğini söyledi. Bakan Şimşek, bu sonuçların devletin vatandaşla barıştığını gösterdiğini bildirdi.