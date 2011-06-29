-YENİDEN YAPILANDIRMADA 2. HAK ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanundan işlem hatası nedeniyle yararlanmada sorun yaşayan vatandaşlara ikinci bir hak daha tanıdı. Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci imzasıyla Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Valiliklere Gönderilen İç Genelgede, Başkanlığa uygulamada meydana gelen sorunlara ilişkin çeşitli olayların intikal ettirildiği belirtildi. Bu çerçevede vatandaşa kolaylık sağlanması amacıyla bazı yeni kararlar alındığı kaydedilen İç Genelgede, Gelir İdaresi Başkanlığına iletilen sorunlar ile bunların çözümüne dönük kararlar şu şekilde sıralandı: -BİRDEN FAZLA BORCU OLANLARA YENİ BAŞVURU HAKKI- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının Kanundan yararlanmak üzere sadece 1 vergi dairesine yazılı olarak müracaat ettikleri, diğer vergi dairelerine yazılı başvuruda bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle kanundan yararlanamadığı anlaşıldı. Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) 3. taksit ödeme süresi olan 30 Eylül 2011 tarihi sonuna kadar borçlu oldukları diğer vergi dairelerine başvurmaları halinde bu başvuruları kabul edilecek. -(BORCUNUZ YOK) YAZISI GÖNDERİLENLER DİKKAT- Başkanlık internet adresi üzerinden başvuruda bulunan, ancak borcu bulunmasına rağmen, başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine (yapılandırılacak borç bulunamadı) mesajı gönderilen mükellefler olduğu belirlendi. Bunlar arasında 1 tane aracı bulunanlardan araç plaka bilgisini girmeyen, birden fazla aracı olup da bu araçlarına ait borçlarını yapılandırmak istemesine rağmen araçların tamamına ilişkin bilgileri girmeyen, araç maliki olmaması nedeniyle sadece TC kimlik numarasını girerek idari para cezası borcunu yapılandırmak isteyen, ancak sistemde bu borçların araç plakası ile ilişkilendirilmesi nedeniyle borcu yapılandırılmayan mükellefler bulunuyor. Başkanlık internet adresi üzerinden başvuruda bulunan, borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine (yapılandırılacak borç bulunamadı) mesajı gönderilen mükelleflerin sistemdeki mevcut başvuruları, Başkanlık Bilgi İşlem Merkezince ilgili vergi dairelerine aktarıldı. Vergi daireleri, bu durumdaki mükelleflerle süratle irtibata geçecek ve bunların 30 Eylül 2011 tarihine kadar başvurmaları için gerekli iradelerinin oluşması temin edilecek. -KANUNİ TEMSİLCİ BAŞVURULARI- Kanuni temsilciler, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla TC kimlik numarası bilgisini girerek, Başkanlık internet adresi üzerinden süresi içinde başvurdu, ancak kanuni temsilcinin kimlik bilgisi ile tüzel kişilik borçları yapılandırılmadı. Kanunu temsilcilerin bu yöndeki iradelerini 30 Eylül 2011 tarihine kadar borçlu oldukları vergi dairelerine yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, sistem üzerinden gerekli sorgulama yapılacak ve tüzel kişiliğin borçları yapılandırılacak. Kesinleşmiş alacaklarla ilgili mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerden elektronik ortamda başvurduğu için talepleri kabul edilmeyenler bulunuyor. Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 30 Eylül'e kadar vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde, bunların daha önce Başkanlık internet adresi üzerinden başvuruda bulunup bulunmadıklarına yönelik sorgulama yapılacak. Teyit sonrası bu borçlar da yapılandırmaya tabi tutulacak. -DAVADAN VAZGEÇME ŞARTI- İç Genelgede, bu durumdaki mükelleflerin de dava açmaması veya açılmış davalardan vazgeçmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu arada Genelgede, tutuklu veya hükümlü olan bazı mükelleflerin, Kanundan yararlanmak için 31 Mayıs 2011 tarihinden önce ceza infaz kurumlarına dilekçe vermelerine rağmen, bu dilekçelerin vergi dairelerine daha sonra intikal ettirildiği ve kabul edilip edilmemeleri hususunda tereddüt yaşandığı bildirildi. Genelgede, bu durumda olan mükellef dilekçelerinin, ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin baz alınacağı, bu tarih belli değilse ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi vergi dairesine gönderdiği tarihin 31 Mayıs'ı geçmemesine dikkat edileceği vurgulandı.