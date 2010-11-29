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Politika

YENİDEN YAPILANDIRMA TBMM'DE  TBMM (A.A)

29 Kasım 2010 20:01

-YENİDEN YAPILANDIRMA TBMM'DE  TBMM (A.A) - 29.11.2010 - Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının da düzenlendiği ''Torba Tasarı'' TBMM Başkanlığına sunuldu.  ''Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' bazı kamu alacaklarının faizlerinin yeniden düzenlenerek ödeme kolaylıkları sağlanmasını öngörüyor.  Tasarıyla bazı kanunlarda da değişiklik yapılıyor. 

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