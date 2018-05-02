Yeniden yapılandırılan devlet alacakları ne kadar?

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı vergi ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında 300 milyar lirayı aşkın alacak stoku yer alıyor.

Prim ve diğer borçlarla birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor. Borçların yeniden yapılandırılması kapsamında 2006 ve 2007’de çıkarılan yasalar kapsamında vatandaşların Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarına olan 80.4 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Bu haktan yaklaşık 6 milyon vatandaş yararlandı. Mart sonu itibarıyla Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların alacaklarından 32 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2017’deki yapılandırma bilgilerini kamuoyuyla paylaşmadı, 2016’daki yasa kapsamında 36 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, mart ayı itibarıyla tahsil edilemeyen vergi borçları 155.3 milyar, vergi gecikme faizleri 32.7 milyar, vergi cezaları 106.4 milyar liraya ulaşıyor. Bunların içerisinde, önceki yasalar çerçevesinde yeniden yapılandırılan yaklaşık 50 milyar liralık borç da yer alıyor.

12.8 milyar lira MTV 3.4 milyar lira trafik

Vatandaşların ödemediği 12.8 milyar liralık motorlu taşıtlar vergisi, 3.4 milyar liralık trafik para cezası, 4.1 milyar liralık harçlar da yeniden yapılandırılacak. Matrah artırımı ve stok affı ile birlikte Maliye ile ilgili düzenlemelerin kapsamı daha da genişleyecek.

Belediyelere olan su ve atıksu bedelleri ve SGK’ya olan prim borçlarıyla birlikte, yeniden yapılandırma kapsamındaki borçların tutarının 300 milyar lirayı aşması bekleniyor. Kesin rakam, bugün Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanacak.

Maliye'nin alacakları: (Milyon TL)

Vergi gelirleri: 155.274

Gelir vergisi: 38.665

Kurumlar vergisi: 19.176

Motorlu taşıtlar vergisi: 12.804

Dahilde alınan KDV: 69.720

Harçlar: 4.139

Vergi ve harç gecikme cezaları: 32.685

Para cezaları: 159.502

Trafik cezaları: 3.392

Vergi cezaları: 106.428

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