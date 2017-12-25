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Yeniden yapılan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin havadan fotoğrafları

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)  TAKSİM'de Sıraselviler Caddesi’nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlk Yardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yıkılmıştı

25 Aralık 2017 19:14

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)  TAKSİM\'de Sıraselviler Caddesi’nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlk Yardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yıkılmıştı. Yıkılan hastane Gaziosmanpaşa\'ya taşındı. 
Yıkılan alanda ise yeni hastane inşaatına başlandı. 2018 yılının Nisan ayında hizmete girmesi beklenen hastane binası tamamlandı.  İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanedeki son durum havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

 

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