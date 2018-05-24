(yeniden) TÜSİAD YÜKSEK İŞTİŞARE TOPLANTISI (1)

* TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan,

\"Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, \"Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı Sabancı Center\'da düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik, YİK Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Başkan Yardımcıları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Ömer Aras ve Agah Uğur\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda üye katıldı. Toplantının açılış konuşmasını YİK Başkanı Tuncay Özilhan, \"Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Özilhan\'ın konuşması

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