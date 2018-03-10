Yeniden// TEM'de sis kazası: 1 ölü

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Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)- TEM Otoyolu'nda Selimpaşa mevkiinde sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi öldü

10 Mart 2018 14:45

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)- TEM Otoyolu\'nda Selimpaşa mevkiinde sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Balık taşıyan Eşref Aslanoğlu yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada minibüs sürücüsü Aslanoğlu araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 

 

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