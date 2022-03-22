Yeniden Refah Partisi: Furkan Vakfı üyelerine polisin orantısız güç kullanmasının kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik müdahaleyi kınadıklarını belirterek, "Polisin orantısız güç kullanmasının kabul edilemez" dedi.

Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nden Furkan Vakfı üyelerinin Adana'da gerçekleştirmek istediği protestoya polis tarafından yapılan sert müdahaleye kınama geldi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, polisin orantısız güç kullanmasını kabul edilemez bulduklarını belirterek "Geçtiğimiz gün Adana’da yaşanan olaylarda ne orantılılıktan ne de adil devlet ilkesinden bahsetmek mümkün değildir. Başörtülü hanımlara ve diğer göstericilere gaddarca bir şekilde cop kullanılarak darp edilmesi kamuoyu vicdanını derinden sarsmıştır. Sadece görünen sorumluların değil, görünmeyen sorumluların da cezalandırılması gerekir. Bu kapsamda İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden konu ile ilgili Adana Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etmişlerdir. Yeniden Refah Partisi olarak bu soruşturmanın bir an evvel neticelendirilerek sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını beklemekteyiz. Polisin orantısız güç kullanmasının kabul edilemez. Furkan Vakfı mensuplarının yapmış olduğu eylem ve söylemler suç teşkil ediyorsa adil şekilde yargılanarak cezaları hukuk içerisinde verilmelidir. Ancak kim olursa olsun bu sert muamelenin tarafımızca kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir" ifadelerini kullandı.