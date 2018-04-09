(yeniden) Maltepe Üniversitesi'nde Kudüs etkinliği

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Üniversitesi, üç büyük dinin merkezi konumundaki Kudüs\'ün günümüzde karşı karşıya olduğu ve gittikçe çözümü zorlaşan siyasi, sosyal, askeri ve dini bir problem olarak dünya gündemindeki yerini düzenleyeceği bir etkinlikle masaya yatırıyor. Üniversitenin Maltepe Başıbüyük Konferans Salonu\'ndaki \"Kudüs, Tarih ve Kültür Arasında\" başlıklı etkinliğinde, konunun uzmanı akademisyen, araştırmacı- yazar ve sanatçılar Kudüs\'ü konuşacak.

Maltepe Üniversitesi ABD\'nin Tel Aviv\'deki Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma ve kenti İsrail\'in başkenti olarak taşıma kararı ve son günlerde Filistinlilerin Toprak Günü nedeniyle gündemdeki yerini ve kentin tarihsel sürecini gerçekleştireceği etkinlikte ele alacak. Üniversitenin Maltepe Başıbüyük Kampüsü Mustafa Neceti Konferans Salonu\'ndaki etkinlik yarın saat 13.00 ile 17 arasında yapılacak.

Üniversitenin Kudüs\'ün konuşulacağı etkinlikle ilgili yaptığı basın açıklamasında şöyle denildi:

\"Vahye dayalı üç tek tanrılı dinin merkezi konumunda olan Kudüs, günümüzde, dünyanın karşılaştığı ve çözülmesi gittikçe zorlaşan siyasi, sosyal, askeri ve dini bir problem olarak dünya gündeminde yer almaktadır. ABD’nin 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs’ü İsrail’in resmen başkenti olarak tanıması anlamına gelen “Büyükelçilik açma” kararına imza atması ve 14 Mayıs 2018’de, İsrail’in kuruluşunun 70. yılında bunu fiilen gerçekleştireceğini belirtmesi, günümüzde tansiyonu oldukça yükseltmiş durumdadır. Geçen günlerde, sadece Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da yaşananlar değil, 30 Mart Toprak Günü sebebiyle Filistin’de yaşananlar da dikkate alındığında, işgal altındaki Filistin meselesinin çözülmesi giderek zorlaşan bir süreci haber vermektedir.

PROF DR. ZEKERİYA KURŞUN TARİHSEL ARKA PLANI ANLATACAK

Konunun uzmanı olan, Ortadoğu çalışmaları yapan ve Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF)’nin Kurucusu Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, bu sürecin tarihsel arka planını aktaracaktır. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ise son yıllarda, özellikle Arap Baharı ile birlikte değişen ve dönüşen bölgenin dinamiklerini yaptığı belgesel ve haberler üzerinden açıklayacaktır.

ETKİNLİKTE YÖNETMEN GÖKÇİMEN\'İN BELGESELİ GÖSTERİLECEK

Yönetmen Tülay Gökçimen ise Filistinliler ve özelde Kudüslü Filistinliler ile gerçekleştirdiği görüşmelerden oluşan belgeseli aracılığıyla yaptığı gözlem ve deneyimlerini aktaracak, işgal atlında yaşayan Filistinlilerin gündelik yaşamlarına mercek tutacaktır. Erdem Demirkol’un Kudüs ve II. Abdülhamid (Taş Mektep, 2017) isimli kitabının dinleyicilere hediye edileceği programda, bu sayede katılımcıların entelektüel bir zihin çabası göstermeleri için kaynak sunulmuş olacaktır. Kudüs’ün ve Filistin’in işgali, Birleşmiş Milletlerin aldığı kararların dahi uygulanmadığı bir dönemde daha şiddetli bir soruna doğru hızla yol almaktadır.

AMAÇ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ

Gelinen süreçte, Kudüs’ün dini ve tarihi geçmişinin korunmasına ancak bu geçmişi koruyan anlayışa sahip bir yönetim anlayışı ile sağlanabilir. Bu Filistin’in işgal sürecinin de çözülmesinin ilk şartıdır. Savaşın bir seçenek olarak sunulması herkes için sonu gelmez acılar, huzur getirmeyen belirsizlikler ve kaotik bir coğrafya demektir. Bu konuda üniversite gençliğinin ve toplumun bilinçlenmesi, ortak akla dayalı çözümler üretilmesi ve dünya barışına kalıcı katkı vermesi adına bu programın faydalı olması beklenmektedir.\"

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