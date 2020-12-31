Mahalle dayanışma deneyimleri 'Yeniden İnşa Et' kitabında toplandı

Gezi eylemleri sonrasında İstanbul Kadıköy'deki 'mahalle dayanışma' deneyimleri 'Yeniden İnşa Et' isimli kitapta bir araya getirildi.

NotaBene yayınlarından çıkan kitap, 'yapılanların nasıl ve neden yapıldığını ve yapılamayanların neden ve nasıl yapılamadığını' açıklarken, dayanışma ya da meclis tarzı oluşumların sınırlarını ve imkânlarını tartışmaya açıyor.

Kitap yatay örgütlenmenin erdem ve zorluklarını deneyimler ışığında okuyucuyla buluşturuyor.

Akademisyen Cihan Tuğal Yeniden İnşa Et kitabı ile ilgili şu yorumda bulundu:

"Kadıköy deneyimi yeni bir dünya kurmak isteyen herkes için öğretici olacaktır"

"Kapitalizmin derin (ve muhtemelen nihai) krizinden nasıl çıkacağız? Bu çıkış yolunu beraber çizebilecek miyiz? Bu sorulara cevap vermeye başlayabilmek için, küresel 2011-2013 ayaklanmalarının (ve bir o kadar da bunlardan filizlenen deneyimlerin) kazanımlarını ve sınırlarını dikkatlice değerlendirmemiz gerekiyor. ‘Yeniden İnşa Et' bu yolda atılmış adımlardan biri. Yatay örgütlenmenin erdemleri ve zorlukları, var olan siyasi geleneklerle etkileşimler, halk katılımında sürekliliğin sağlanamaması ve bu kitapta ele alınan benzeri sorunlar önümüzdeki senelerde tekrar tekrar gündeme gelecek. Kadıköy deneyiminin değerlendirilmesi, yeni bir dünya kurmak isteyen herkes için öğretici olacaktır."

Akademisyen Güven Bakırezer de kitap ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devrimci öznellik teorisi için muazzam bir kaynak"

"Malzemesi ve ipuçlarıyla, günümüzde devrimci öznellik teorisi için muazzam bir kaynak. Yer yer ütopyacı, ama tecrübeye açık, kendini etkinlik içinde oluşturan bir öznelliği izliyoruz. İçerde, örgütlenme ve karar alma kültürü tartışmaya açılırken, dışarda, farklılıklarıyla birlikte mahalleli ile ilişkiler sorunsallaştırılıyor."

Akademisyen Yücel Demirer ise kitap için şu ifadeleri kullandı:

"İçerdiği cesur özeleştiri düzeyiyle önemli bir başvuru kitabı niteliğinde"

"Söz, yetki ve kararı sokakta arayanların sesine kulak veren bu çalışma, bir yandan Gezi İsyanı'ndan geriye kalan deneyimin muhasebesinde yeni bir aşamayı başlatırken, diğer yandan temsili demokrasinin dünya düzleminde krize girdiği bir dönemde toplumsal mücadelenin olanak ve olasılıklarını başarıyla gözler önüne sermekte. Gezi Parkı direnişinin dağıtılması sonrasında yeşeren park forumlarından süzülen birikimi içerden ve içten bir dille yansıtan metin muhalif kültürümüzde söze emanet edilmesine alışık olduğumuz devrimci deneyimi yazıya dökmesiyle, yazarların görüş birliğine sahip olmadıkları noktalarda ürettiği demokratik yazım yöntemleriyle ve içerdiği cesur özeleştiri düzeyiyle önemli bir başvuru kitabı niteliğinde."

Yazarlar

Alper Yılmaz, Bertan Toydemir,

Cem Keskin, Ceyhun Yıldırım

Evren Kocabıçak, Emrah Elhan

Fırat Seymen, Gözde Kalyoncu

Haşim Kılıç, Kadim Fırat

Melis Özbakır, Murad Mıhçı

Necdet Ülker, Nurgül Bulut

Nurgül Elhan, Özgür Sertaç Günay

Turan Yıldırım, Üzeyir Uludağ

Volkan Bulut, Kadıköy Kent Dayanışması

Kadıköy Kooperatifi, Karşı Lig

Son yıllarda özel bir ilgi gören yatay örgütlenme ve doğrudan demokrasi ilkeleri ile oluşturulan forum, meclis, dayanışma gibi farklı örgütlenme deneyimlerinde yaşananlar aşağı yukarı mahalle dayanışmaları deneyimleri ile paralellik gösteriyor. Bu girişimler yeni toplumsal hareketler için kurucu ve dönüştürücü olma yetenekleri taşıyor. Ancak bu yapıların taşıdığı imkânlar ve sınırlar henüz tam olarak tartışılmamış unsurlar barındırıyor.

Yeniden İnşa Et, Gezi direnişi sonrası mahalle dayanışmaları konusunda içeriden bir değerlendirme sunmayı amaçlıyor. Tüm süreci yaşayanların bu döneme dair eleştiri ve aksaklıklara dair önerilerini de içeren bu çalışma okuyucuyu önümüzdeki dönemin birlikte iş yapabilme olanaklarını araştırmaya davet ediyor."