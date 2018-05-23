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 (yeniden) Hastane otoparkındaki olay: 1 jandarma personeli yaralandı

Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA - PENDİK'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında takipteki şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak isteyen jandarma personeli çıkan arbede sırasında cam kırığıyla boynundan yaralandı

23 Mayıs 2018 19:45

Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA - PENDİK\'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında takipteki şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak isteyen jandarma personeli çıkan arbede sırasında cam kırığıyla boynundan yaralandı.
Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik\'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında gözaltına alınmak istendi. Bu sırada şüpheli kaçmak istedi. Bir jandarma personelinin ateş açması sonucu kırılan araç camından sıçrayan parçalarla bir jandarma personeli boynundan hafif yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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