-YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 2,34 ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Bu yılın birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 2,34 olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığının, ''5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/19'' Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci imzasıyla yayımlandı. Sirkülerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddesine istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, 2011 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 2,34 olarak tespit edildi.