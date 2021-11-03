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Ekonomi

Yeniden değerleme oranı belli oldu; vergi, harç ve cezalara ne kadar zam gelecek?

Oran ekim ayı üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor

03 Kasım 2021 10:54

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20'ya yükseldi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı'nın oranı artırma ya da düşürme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık ÜFE ortalaması yüzde 36,20 olarak gerçekleşti. 

Yeniden değerleme oranı nedir?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

 

 

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