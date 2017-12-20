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Ekonomi

(yeniden) Beymen hisselerini halka açıyor

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları hisselerinin yüzde 49'una kadar olan bölümünü halka açmaya hazırlanıyor

20 Aralık 2017 12:50

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları hisselerinin yüzde 49\'una kadar olan bölümünü halka açmaya hazırlanıyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada, \"Yönetim Kurulumuz tarafından şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla; yüzde 100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin 156.225.000,00 Türk Lirası olan mevcut sermayesinin yüzde 49’unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için, piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlanmasına\" karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, halka arzda satışa aracılık için yetkili kuruluşların belirlenmesi ve aracılık sözleşmesi imzalanması, halka arz tarihindeki piyasa koşulları değerlendirilerek birinci maddede yer alan yüzde 49’luk oranı aşmayacak şekilde halka arz oranının, pay fiyatı ve diğer şartların belirlenmesi, gerekli başvurular ve diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Boyner Perakende Başkan Yardımcıları Mustafa Türkay Tatar, Nur Mehmet İnal, Elif Çapçı ve Serdar Sunay yetkilendirildiler.

(FOTOĞRAF)

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