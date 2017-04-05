Yeniden 'belde' statüsünü kazanan Kuşu'da, Belediye Başkanlığı'na kayyım atandı

Kütahya'nın Simav İlçesi'ne bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da Belediye Başkanlığı görevine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim kayyım olarak atandı. Halim, bugün görevine başladı.

DHA’da yer alan habere göre, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Kuşu'ya kayyım olarak atandığını bugün Çitgöl Kaplıcaları Restoran'da köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiği güvenlik toplantısında açıkladı. Kuşu'nun 2014 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından nüfusu 2 binin altına düştüğü için beldelik hakkının elinden alındığına ve tekrar köy yapıldığını belirten Kaymakam Halim, şunları söyledi:

"Şimdi Kuşu için yeni bir süreç başladı. Ankara Bölge İdare Mahkemesine açtıkları ve üç yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda Kuşu'nun beldelik hakkı yeniden verildi. Mahkeme kararı ile yeniden belde olan Kuşu'da yeni bir belediye seçimi yapılıncaya ve yeni seçilen belediye başkanı mazbatasını alıncaya kadar burada belediye başkanı olarak görev yapmam için Kütahya Valiliği tarafından kayyum olarak atandım. Bu ilginç ve beklenmedik durum aynı zamanda benim için meslek hayatımda önemli bir sürecinde başlangıcı sayılıyor. Hem Simav Kaymakamı olarak hem de Kuşu'nun belediye başkanı olarak iki görevi de birlikte sürdüreceğim."

Kuşu'nun beldelik hakkını tekrar kazanmasıyla Simav'ın 5 olan belde sayısının 6'ya, 84 olan köy sayısının da otomatikman 83'e düştüğünü anlatan Kaymakam Halim, "Biliyorsunuz doğu ve güneydoğuda bazı ilçelerin belediye başkanları PKK ve FETO terör örgütleriyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı. Yerlerine de belediye başkanı olarak o ilçelerin kaymakamları kayyum olarak atandı. Benim durumum biraz farklı. Benimkisi beldelik hakkı elinden alındıktan sonra verdiği 3 yıllık hukuk mücadelesinden zaferle çıkan bir beldenin tekrar belediye başkanı seçilinceye kadar görev yapmak olacak. 3 yıldır muhtarlık olarak idare edilen Kuşu'da şimdi belediye olarak yeni bir düzen kurmak gerekecek" dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in beldelerine belediye başkanı olarak atanması Kuşuluları sevindirdi. 2014 yılından bu yana Kaymakamlık tarafından muhtar olarak görevlendirilen Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, "Beldemizde yeni bir seçim yapılıncaya ve yeni bir belediye başkanı seçilinceye kadar Kaymakamımız Türker Çağatay Halim'in kayyum olarak belediye başkanı sıfatıyla görev yapacak olması 3 yıldan bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazanan Kuşu halkının bir zaferidir" dedi.