 (yeniden) 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 39 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Çağatay KENARLI - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah başlatılan operasyonda şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamından FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'Bylock\'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen, aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 39 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Yapılan operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü \'ne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Araçların hastaneye gelmesi

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

07.12.2017 - 06.52 Haber Kodu : 171207016

