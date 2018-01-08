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(Yeniden) - Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımı tamamlandı

  Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı

08 Ocak 2018 14:54

 

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu\'ndaki Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı. Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan fotoğraflandı.

Nakliyeciler Sitesi\'ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıraları başlamıştı. Bugün havadan çekilen fotoğraflarda, nakliyeciler sitesinin yerle bir olduğu görüldü. Hergün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor. 

Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı.  Hurdacılar  demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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