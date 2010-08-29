-YENİCE'DEKİ ORMAN YANGINI YENİCE (A.A) - 29.08.2010 - Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bursa'dan gelen helikopter de katıldı. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürü Turgut Gül, yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra Balıkısık mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının yaklaşık 5 hektarlık kayın ve çamlık alanda etkili olduğunu söyledi. Kentte konuşlandırılan helikopterle birlikte 12 tonluk su ikmal aracı, Karabük ve Yenice ilçesiyle Zonguldak'ın Devrek ilçesi ve Bartın'dan gelen 8 arazöz ve 100 civarında orman işçisi ve köylüler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Dozerler, yangının devam ettiği ormanlık alanda yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.