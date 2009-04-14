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Yeniçağ yazarlarından sınır çıkarması

Yeniçağ gazetesi yazarları, 16 Nisan'da Akyaka'daki Türkiye-Ermenistan sınırındaki Doğu Kapısı'nda basın açıklaması yapacak.

14 Nisan 2009 03:00

Yeniçağ Gazetesi yazarları, 16 Nisan'da Akyaka'daki Türkiye-Ermenistan sınırındaki Doğu Kapısı'nda basın açıklaması yapacak.

Gazeteden yapılan açıklamaya göre, gazetenin yazarları Özcan Yeniçeri, Sadi Somuncuoğlu, Arslan Bulut, Muhiddin Nalbantoğlu, Selcan Taşçı, Şuayip Özcan, Sami Yavrucuk, İsrafil Kumbasar, Yavuz Selim Demirağ, Cazim Gürbüz, Mustafa Aslan, Remzi Özdemir ve Ahmet Yabuloğlu'nun 16 Nisan'da Kars'ın Akyaka ilçesine gidecek.

Yazarların Doğu Kapısı'nda yapacakları basın açıklamasında "Ermenistan'a sınır kapısı açılmasının Türkiye açısından mahsurlarını ve bu konudaki endişelerini dile getireceği" kaydedildi.

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