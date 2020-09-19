Yeniçağ yazarından TBMM Başkanı'na: AYM'nin gerekçeli kararı yayınlanınca "özür" metni ile Berberoğlu'nun vekilliğini iade etmeniz şart

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM), 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulundu. Uğuroğlu, "AYM gerekçeli kararı yayınlanır yayınlanmaz hazırlayacağınız bir 'özür' metni ile Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini tüm yasal vecibeleri ile iade etmeniz şarttır." görüşünü savundu.

Uğuroğlu, "Meclis Başkanı Mustafa Şentop da hoplaya zıplaya tezkereyi Genel Kurul'da okudu ve Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılarak TBMM'den cezaevine gönderildi. Milletin egemenliği ayaklar altına alındı, seçmen iradesi paspas gibi çiğnendi. Ancak 4 ay sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu bugünkü toplantısında Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu karara bağladı." ifadesini kullandı.

Uğuroğlu, "Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a diyorum ki? AYM gerekçeli kararı yayınlanır yayınlanmaz hazırlayacağınız bir "özür" metni ile Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini tüm yasal vecibeleri ile iade etmeniz şarttır. Çünkü AYM Meclis'in bu haksız ve hukuksuz kararını da 'hak ihlali' olarak kabul etti. Hakkı sahibine iade etmek anayasal zorunluluktur." düşüncesini dile getirdi.

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