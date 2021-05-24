Yeniçağ yazarından Peker tepkisi: Asıl utanç, devletin bu vahim iddiaların üzerine gitmemesi, iktidarın başını kuma gömmesi ve yargının da tepkisiz kalması!..

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ülke gündemine oturan iddiaları karşısında iktidarın başını kuma gömdüğünü belirterek sitem etti. Toplumun bir kesminin Peker’in iddialarını gerçekçi bulduğuna dikkati çeken Faraç, “Asıl utanç devletin günlerdir bu çok vahim iddiaların üzerine gitmemesi, iktidarın başını kuma gömmesi ve yargının da tepkisiz kalması!..” diye yazdı.

“Beş ülkede elini kolunu sallayarak dolaşabilirken ve sahte pasaportla yakalanmasına rağmen hakkında işlem yapılmaması da gösteriyor ki, Peker'in iddialarından sadece AKP içindeki güç savaşlarının tarafları (!) değil, belki de iktidarı külliyen hedefe koyacak bir dış müdahalenin senaristleri de nemalanıyor!!!” diyen Faraç, “Devletin önce Öcalan'ı, sonra hem PKK'lıları, hem de FETÖ'cüleri bile paketleyip memlekete getirebildiği bir düzende, Peker bu çok tehlikeli konuları tek başına nasıl konuşabiliyor ve en önemlisi de kimlerden-nerelerden destek alıyor?..” diye sordu.

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