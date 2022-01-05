Yeniçağ yazarı Zelyut: Erdoğan'dan dolara ikinci operasyon geliyor

Yeniçağ gazetesi yazarı ekonomist Evren Devrim Zelyut, ekonomide uygulanan "Faiz sebep, enflasyon sonuç" tezinin hükümet tarafından işe yaramayacağını bilindiğine işaret ederek "İşin özeti şu: Erdoğan faizi indirip deney yaparken ya da dini duyarlılığı yüksek seçmenlerinin gözüne girmek isterken enflasyonu patlattı" dedi. Zelyut "Erdoğan'dan dolar ikinci operasyon geliyor" başlıklı yazısında "Erdoğan yüksek enflasyonun kendisine seçimleri kaybettirmesini uslu bir çocuk gibi oturup izleyecek mi?" diye sorarak şöyle dedi:

"Elbette ki hayır. Bu nedenle Erdoğan TL'deki değer kaybını kontrol altında tutarak enflasyonu dizginlemeyi deneyecek.

Yılbaşı zamları ile Ocak-Şubat enflasyonu 45'lere çıkacak. Bu da dolara ivme sağlayacak. Bunu engellemek için Erdoğan Suudileri ziyarete gidecek. Şubat ayındaki ziyaretle Erdoğan Türk mallarına uygulanan Suudi ambargosunu kaldırtacak ve bir swap hattı kuracak. Buradan gelecek nakit ile enflasyonun yaratacağı kur etkisini kontrol altına almaya çalışacak. Ancak bu planını Nisan-Mayıs gibi FED'in faiz artırımları bozacak.

Erdoğan bütün bu taktik manevralarına rağmen, sadece 100 olmamış ama 80-90 civarında can yakan bir enflasyonla seçim bölgesine girecek. Bu da geçmişte tek hanelere alışmış seçmen kitlesinin kendisinden kopması anlamına gelecek."

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