Yeniçağ yazarı Zelyut: Dolar endeksindeki yükseliş Türk Lirası için hayra alamet değil

Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, dolar endeksindeki yükselişin Türk Lirası için hayra alamet olmadığını ve finansal bir tsunaminin gelmekte olduğu konusunda uyarıda bulundu. Zelyut köşesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceği yönünde banka yetkililerinden gelen açıklamaları aktardı. Söz konusu durumun dolar endeksini yükselteceğini aktaran Zelyut yazısında şöyle dedi:

"Bütün bu açıklamalar Amerika'da salgınla basılmış paranın geri çekilme vaktinin yaklaştığını gösteriyor. Bunun için de faizler artacak. Faiz artınca Türkiye gibi ülkelerde dolar daha nadir hale gelecek, azalacak, kur artacak. İşte bizim sürekli işaret ettiğimiz finansal tsunami dalgası da o zaman Türkiye sahillerine ulaşmış olacak. Dolar Endeksi yükselerek bunun öncü sinyallerini vermeye çoktan başladı. Ancak bunu görecek ehil gözler yönetimin içinde ne yazık ki yok."