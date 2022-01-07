Yeniçağ yazarı Zelyut: ABD'den gelecek dalga Erdoğan'ın barajı ile durdurulamaz

Yeni Çağ yazarı Evren Devrim Zelyut, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Aralık'ta gerçekleştirdiği Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında beklenenden erken faiz artırımına gidileceği ve varlık alımlarına son verileceğine dair sinyalleri değerlendirdi. Zelyut "FED bastığı paraları geri çektikçe küresel olarak dolar kıtlaşacak, değeri otomatik olarak artacak. Bu Türkiye'de kur hareketlerini daha sert kılacak." dedi.

ABD'de enflasyonun düşmesinin imkanı olmadığını dile getiren Zelyut, bunun Fed'in piyasadan daha sert şekilde parayı çekmesine yol açacağını aktardı.

"Erdoğan; G.Kore, BAE, Katar swap hatları; Şubat ayı Suudi Arabistan ziyareti ile ülkeye nakit sokarak kuru tutmaya, içeride örtülü faizle zaman kazanmaya çalışıyor. " diyen Zelyut şöyle dedi:

"Ancak FED paraları sertçe geri çekmeye başlarsa bu plan tutmaz. Amerika'dan gelecek dalga Erdoğan'ın barajı ile durdurulamaz. Bütün ülkeler FED eylemlerine karşı faiz artırıp barajlarının boyunu yükseltirken, Erdoğan faiz indirerek Lira'yı koruyan barajın boyunu, gücünü düşürdü.

Erdoğan enflasyonu düşürmek yani üretimi artıracak işler yerine seçmene algı çalışması yapmayı tercih etti. Faiz indiriyorum diyerek gönüllere girdi ama indirdiği faizin aslında enflasyonu yükselttiğini, komutla faizin inmeyeceğini, üretmeden bir ekonominin ayağa kalkamayacağını hep görmezden geldi."

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