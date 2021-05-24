Yeniçağ yazarı: Uyuşturucu sektörünün 1.5 milyon çalışanı var!

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıkladığı sayısal verilerine yer verdiği bugünkü yazısında, “Şüphelilerin bir kısmının mükerrer yakalandığı düşünülürse, son 10 yılda yaklaşık 1.5 milyon kişinin uyuşturucu sektöründe çalıştığı söylenebilir!” değerlendirmesinde bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ülke gündemine oturan iddiaları tartışılmaya devam ederken, Bulut bugünkü köşesinde, “Müdahale edilen olay sayısı, 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 441 bin 151, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 682 bin 779 oldu. Müdahale edilen olay sayısında, yüzde 55'lik artış meydana geldiği; yakalanan şüpheli sayısının 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 677 bin 995, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 974 bin 583 olarak kayıtlara geçtiği, yakalanan şüpheli sayısında ise yüzde 44'lük artış kaydedildiği" bilgilerini aktardı.

“Bu açıklamaya göre şüphelilerin bir kısmının mükerrer yakalandığı düşünülürse, son 10 yılda yaklaşık 1.5 milyon kişinin uyuşturucu sektöründe çalıştığı söylenebilir!” değerlendirmesinde bulunan Bulut, devamında şunları kaydetti:

"Asıl vahim haber bu değil mi? 1.5 milyon kişi aileleriyle birlikte hesaplanırsa, 7.5 milyon kişi eder. Türkiye'de 7.5 milyon kişinin uyuşturucu sektöründen geçindiği ortaya çıkar. İyi para kazandıklarına göre bu kesimin ekonomik, sosyal ve siyasi hayatı da etkileme gücüne sahip oldukları bellidir. Bu tespiti yapmak için başka bir delile ihtiyaç var mı?"

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