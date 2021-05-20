Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Süleyman Soylu'nun istifa etmesi yetmez, Erdoğan istifa...

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "9 Ekim 2015'te Rize'de 'teröre lanet' adı altında miting düzenlediğini" hatırlattı.

Uğuroğlu, "Peker mitingde, AKP'ye ve Tayyip Erdoğan'a 'destek' çağrıları yaparak şunları söylemedi mi? 'Türkiye'nin kaderiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi birlikte devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürülürse, bu devlete de diz çöktürürler…' 1 Kasım 2015'te yapılacak milletvekili genel seçiminden 20 gün önce Sedat Peker'e hem de Rize'de hem de Erdoğan'ın kalesinde bu pankartı asmasına olanak sağlayan kimdi? Erdoğan…" dedi.

Uğuroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını ve gazeteci Hadi Özışık ile Peker'in yaptığı görüşmenin video kaydını hatırlatarak, "Diyorlar ki; Süleyman Soylu istifa... Diyorum ki; Yetmez, Erdoğan istifa… Temiz siyaset için: Temiz erken seçim..." düşüncesini dile getirdi.