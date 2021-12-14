Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Şeker fiyatlarında oynanan oyunun baş aktörü devlete ait şeker fabrikaları

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü “Şeker'in tadını AKP kaçırıyor” başlıklı yazısında “Şeker fiyatlarında oynanan oyunun baş aktörünün AKP iktidarı tarafından yönetilen devlete ait şeker fabrikaları olduğunu öğrendim” dedi.

Fahiş fiyat artışlarının ardından bazı marketlerde satışına sınırlama getirilen şeker konusunu Ankara’nın toptan gıda merkezi olan GİMAT’taki esnafla konuşan Uğuroğlu, “Şeker fiyatlarında oynanan oyunun baş aktörünün AKP iktidarı tarafından yönetilen devlete ait şeker fabrikaları olduğunu öğrendim” dedi.

Özelleştirilmeyen şeker fabrikalarında 50 kiloluk bir çuval şekerin KDV dâhil 265,28 liradan satıldığını, stoklarında olmasına rağmen parayı yatırmanız halinde de şekerin alınamadığını ileri sürdü.

Ürün almak isteyenlerin sıraya alındığını ve zam gelirse diye teslimatın 35-45 gün sonra yapıldığını öne süren Uğuroğlu, şöyle devam etti:

Elbette fiyat farkını da ekliyorlar…

Peki, şekeri başka nereden temin edebilirsiniz?

Özelleştirilen şeker fabrikalarından alabilirsiniz…

50 kiloluk bir çuval şekerin fiyatı ne kadar?

KDV dâhil 325 lira…

Yaklaşık 60 lira daha pahalı… Bir de, 'stokçuluk' yapıp piyasaya yeterli ürün vermeyip özel sektöre fiyat avantajı sağlayan fabrikalar var elbette.”

GİMAT’ta şeker ticareti yapan esnafın “Devletin şeker fabrikalarının depolarında şeker stoku varken fiyatların düşmesi için neden satmıyorlar?" sorusunu sorduğunu ve

"-Özelleştirme yağması ile şeker fabrikalarını alan AKP yandaşı iş insanlarına kıyak yapılıyor…

-Ancak devletin şeker fabrikalarından da el altından AKP'li şeker tüccarlarına günlük satış yapılıyor ki karaborsa fiyattan rant sağlanıyor,

-Devlet stokçuluk yapıyor…” dediğini aktaran Uğuroğlu “ Peki, Devletin şeker fabrikaları neden günlük satışa geçip özel sektörün yüksek fiyattan satışını engellemediler? Cumhurbaşkanının açıklamasını dinlemediler mi, okumadılar mı, yoksa tınmıyorlar mı?” sorularını sordu.

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