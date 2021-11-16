Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Ortak akıl ile yönetildiği dönem AKP'nin ekonomideki başarılı yıllarıydı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski AKP milletvekili ve 58. ve 59. Dönem Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un "Devletçi uygulamalar ve zabıta gücü ile fiyat istikrarı sağlanamaz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğini belirterek, "Ortak akıl ile yönetildiği dönem AKP'nin ekonomideki başarılı yıllarıydı" diye yazdı.

"Yaşanan büyük ekonomik krizi AKP'nin eski bakanları da akil insanlar da dikkat çekici şekilde eleştirmeye başladılar" diyen Uğuroğlu, "Coşkun'un köşe yazısındaki eleştirileri, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun eleştirilerinden ortaya çıkan şu ki; Ortak akıl ile yönetildiği dönem AKP'nin ekonomideki başarılı yıllarıydı. Tek Adam rejiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; "Ben ekonomistim ve biz ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz…" Millet de diyor ki; Yandık Allah" ifadelerini kullandı.

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