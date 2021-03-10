Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Organize saldırıları seyreden AKP iktidarı var

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Ülkede AKP iktidarı var, milletin can ve mal emniyetini koruyacak İçişleri Bakanlığı var, organize suç örgütleri ile mücadele edecek Emniyet Genel Müdürlüğü var, Adalet Bakanlığı var, bir de Tek Adam Rejimi var... Mafya-siyaset iş birliği ile gazetecilere yönelik terör eylemleri zirve yaptı... Organize saldırıları seyreden AKP iktidarı var." düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında, "Sokak ortasında elleri silahlı, sopalı maşalar dörderli beşerli saldırıları yaparlarken bu kez 25 kişi gazeteci, Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'e saldırdılar.Bir kişiye karşı 25 kişi... Allah'tan da yargıdan da korkmaz alçaklar. İnfaz timleri kurdular, terör estiriyorlar... Siyasi savunma da şöyle; 'Polis yakaladı, yargı serbest bıraktı...' O yargı ki tam da siyasetin esiri olmuş durumda. Hâkimi de cübbe giymeden duruşmaya çıkıyor. Örgütlü organize suça girmesin diye, saldırganlar az ceza alsın diye kurgu yapıyor." ifadesini kullandı.