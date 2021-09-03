Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Sağlık Bakanı Koca’ya: 2 bakanın torpili ile hastaneye yatırabildiğim kardeşim neden vefat etti?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, hayatını kaybeden kardeşi Saruhan Uğuroğlu’nun ölümüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bazı sorular yöneltti.

Yazısında kardeşinin huzurevinde kaldığını ve rahatsızlanarak hastaneye götürüldüğünü ancak merhem, iltihap ve diğer sorunlar için ilaç verilip geri gönderildiğine dikkati çeken Uğuroğlu, ardından ateşlenmesi üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den kardeşinin hastaneye yatırılması için ricacı olduğunu ifade etti. Hastanedeyken vefat eden kardeşinin ölüm sebebini bilmediğini belirten Uğuroğlu, “Çünkü ölüm raporunda sadece, ‘Doğal Ölüm’ yazıyor” dediği yazısında şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Koca; 2 bakanın torpili ile hastaneye yatırabildiğim, Meclis başkanın da ilgisi olan;

- Kaç kez Şehir hastanesine gitti ama yatarak tedavisi neden yapılmadı?

- Kardeşim neden vefat etti?

5 yıldızlı otelden daha lüks hastane yapmak harika olmuş ama… Önemli olan insanları yaşatmak mı? Lüks hastane yapmak mı?

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