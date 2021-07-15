Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Erdoğan ve Bahçeli’ye: Bilsinler ki, Cumhur İttifakı iktidardan düşecek, 15 Temmuz gerçekleri ortaya çıkacak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin 5. yıl dönümünde kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, yönelik olarak “Bilsinler ki, Cumhur İttifakı iktidardan düşecek, 15 Temmuz gerçekleri ortaya çıkacak” diye yazdı.

Uğuroğlu, darbe girişiminin birinci ve dördüncü yıl dönümünde kaleme aldığı yazılarını hatırlattığı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'nın eş başkanı Devlet Bahçeli'ye soruyorum:

- Yurtta Sulh Konseyi nerede?

- Bu konseyde iktidardaki siyasiler ya da askerler var mı?

- Neden ortaya çıkarttırmıyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli bilsinler ki:

- Cumhur İttifakı iktidardan düşecek, 15 Temmuz gerçekleri ortaya çıkacak...

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