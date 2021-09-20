Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Erdoğan’a: Sen zamları durdur, bak etiketler nasıl duracak…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatlarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından başlatılan denetimlere ilişkin olarak, “Kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına, halkı algı operasyonu ile aldatma taktiğidir bu” eleştirisi getirdi.

Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili, "Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” demişti. Ardından esnafa yönelik ‘fahiş fiyat’ denetimleri başlatılmıştı. Yeniçağ yazarı Uğuroğlu “Zamlar sebep etiketler sonuç” başlıklı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına? Halkı algı operasyonu ile aldatma taktiğidir bu. Ekonomist Erdoğan diline pelesenk ederek der ki; ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’

Ben de ekonomist Erdoğan'a diyorum ki üreticilerimizin; Mazot, Elektrik, İşçi ücretleri, Gübre, Tohum, Tarım ilaçları, okul giderleri, evinin elektriği, suyu, yakıtı çarşı pazar fiyatları zamlanırsa üretim de zamlanır.

Erdoğan bil ki; zamlar sebep, etiketler sonuç olur… Sen zamları durdur, bak etiketler nasıl duracak…"

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