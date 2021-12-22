Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Erdoğan’a: Dövizde emme basma yapan rantçılar kimler?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Dövizde emme basma yapan rantçılar kimler?..” diye sordu.

Uğuroğlu yazısında, "Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra dedi ki; "Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." Prof. Dr. Özgür Demirtaş diyor ki; "İki tip opsiyon vardır. Alım ve Satım opsiyonu. Örneğin Dolar / TL 4 iken siz 7 liradan almış olabilirsiniz. Eğer 9'a çıkarsa siz 7'den alma hakkını kullanırsınız. Ve 7'den alıp 9'dan satınca edeceğiniz kar yanınızda kalır. Biz bunlara "Çıplak Opsiyon" işlemleri deriz. Aslında Dolar / TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu. Yani örtülü bir mevduat faizi… Dolar / TL'deki düşüşün nedeni de bu faiz artışı. İkinci bir konu da bu ekstra faizin nereden ödeneceği? O da yeni para basarak ödenecek ki ekstra enflasyon anlamına gelebilir." Durmuş Yılmaz diyor ki; "Geri döndük demeden döndüler. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Zımni bir faiz artırımı yapıldı." Soru/yorum sonucunda ortaya çıkan sonuç şudur; 8 - 10 - 12 liradan dolar toplayanlar 17 - 18 liradan satıp milyarlarca dolar / lira kazandılar… Şimdi Erdoğan'a soruyorum: Dövizde emme basma yapan rantçılar kimler?" ifadesini kullandı.