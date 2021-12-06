Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Mersin mitingi cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk somut adımıdır

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingini cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda attığı ilk somut adım olarak değerlendirdi.

CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamının yüzde 40'ı aştığını; Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım partileri de katılınca Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte Millet İttifakı'nın oylarının yüzde 50'yi aştığını söyleyen Uğuroğlu, şöyle yazdı:

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermesi ile Millet İttifakı'nın tek adayının alacağı oy oranı yüzde 60'lara yaklaşacak. 6 partinin oluşturduğu hukuk komisyonunun Millet İttifakı için hazırladığı, "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim" çalışması tamamlanmak üzere. Sırada ilk olarak cumhurbaşkanlığı seçimi için yöntem belirlenmesi var.

-Tek aday mı?

-Ayrı ayrı aday mı?

Önce Millet İttifakı paydaşları bu konuda karar verecekler. Bugünden Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini söyleyeyim: -Tek aday…

O halde ikinci aşamaya geçmek kolay olacak ve şu sorunun yanıtı aranacak; -Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mersin mitingi cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda; -Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk somut adımıdır. Anlaşılan o ki Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iş birliği sonucunda; Berlin'de "Utanç Duvarı" nasıl yıkıldıysa, nasıl "Doğu Almanya" devleti yıkılıp, Alman milleti bütünleştiyse;

-TÜİK duvarı da, Sarayın duvarı da Cumhur İttifakı iktidarı da yıkılacaktır.

-Ucube Tek Adam Rejimi yıkılacak, millet bölünmekten kurtulacak,

-Türk Milleti hiçbir ayrımcılık yapmadan bütünleşecektir…

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