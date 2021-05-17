Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Mehmet Ağar'ı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kim önerdi? 

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, dünkü yazısında gündeme getirdiği, “Mehmet Ağar'ı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kim önerdi?” sorusuna bugünkü yazısıyla açıklık getirdi.

Uğuroğlu, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı videolarla gündeme gelen Mehmet Ağar’ın Emniyet Genel Müdürlüğü görevine nasıl getirildiğini yazdığı bugünkü yazısında, şunları kaydetti:

"Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olmasında Star TV Ankara Temsilcisi olarak büyük desteğim olan Başbakan Tansu Çiller, bana çok güvenirdi. Önerdiğim; Osman Ünsal'ı Hazine Müsteşarı, Cengiz Bulut'u Türk Telekom Genel Müdürü, Cihan Paçacı'yı Halkbank Genel Müdürü olarak atadı.

Tansu Hanım'ın yanında iken, "Emniyet Genel Müdürü kim olsun?" diye sorunca gençlik arkadaşım ve yaşıtım olan, futbol maçlarımızda attığı çalımlarla "Pike Mehmet" diye lakap taktığımız Mehmet Ağar'ı önerdim. Başbakan Çiller, "Ara haydi, bakalım kabul edecek mi?" dedi. Arayarak; Mehmet, Emniyet Genel Müdürü olarak seni Başbakana önereceğim. Kabul eder misin? Diye sordum.

Ağar, "Beni ANAP'lı bilirler, atamazlar" dedi.

Ben onu iknaya çalışırken Tansu Hanım telefonu elimden aldı ve kendisini tanıtarak görevi teklif etti. Ağar, Başbakana, "Devlet görev verirse itiraz edemem" diyerek görevi kabul etti.

Gerçek budur..."

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