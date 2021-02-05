Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Mahkeme kararı ile suçlu bulunmadan tek bir evladımızı "terörist" ilan edemez, başlarını ezemezsiniz

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasını protesto eden öğrencilere yönelik olarak “terörist” ifadesi kullanmasını eleştirdi. Uğuroğlu, “Varsa suçu olan, yargı önüne çıkartırsınız ama, mahkeme kararı ile suçlu bulunmadan tek bir evladımızı 'terörist' ilan edemez, başlarını ezemezsiniz." düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında, "Büyük Türk Milletini kutuplaştırmadan, bölmeden, bir kısmını ötekileştirmeden, toplu halde karalamadan, özgür medyaya baskı yapmadan, muhalefete hakaret etmeden hitap etmek özetle Türkiye'yi sorunsuz yönetmek iktidarın anayasal görevidir. Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması ve öğrencilerin ilk tepkisi üzerine üniversite kapısına kilit taktıran AKP iktidarı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öğrencilere verdiği desteğe aşırı tepki gösterdi. Peki, AKP hükümetinin başı Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum: Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı öğrencileri sakinleştirmek ve ikna etmek için neden Boğaziçi'ne göndermediniz? Öğrenci tepkilerinin çeşitli illere yayılmasından siyasi rant mı bekliyorsunuz? Oy kayıplarınızı böyle mi durdurmak istiyorsunuz?" diye sordu.