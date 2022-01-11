Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Kılıçdaroğlu'nun "sarayın memurları" diye sürekli eleştirdiği kişilerden olan Karaismailoğlu'nu muhatap alması yanlış oldu

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında canlı yayına Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bağlanmasına rıza göstermesini yanlış bulduğunu söyledi.

CHP lideri, görüşlerini açıkladığı programa Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Bakan Karaismailoğlu’nun telefonla katılma talebini, kendisine sorulması üzerine izin vermişti. “Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu hakkındaki iddialar ve Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgenin içeriği konusunda haklılığını anlatamadı. Kılıçdaroğlu'na hakaretler yönelterek, ‘iftira’ dedi. Belgeli iddia konusunda ise hiçbir bilgi veremedi” diyen Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Millet Meclisi Başkanı Şentop'un bağlanmasına izin vermesi doğaldı ama bana göre ‘sarayın memurları’ diye sürekli eleştirdiği kişilerden olan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nu muhatap alması yanlış oldu” görüşünü aktardı.

Öte yandan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis'te grubu bulunan partilerin liderlerini Flash TV'de canlı yayına davet etti.

Uğuroğlu, “Sorularımı vermem, camdan yanıtı kabul etmem, Saraydan ya da CHP Genel Merkezinden yayın yapmam” diyerek şartlarını sıraladı, “Buyurun gelin Flash TV stüdyosundan sizlere eşit süreler vereyim, birbirinize eşit sayıda soru imkânı da vereyim” dedi.

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