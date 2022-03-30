Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Kanun teklifi de göstermektedir ki Cumhur İttifakı, "geççek"

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, şirketler aleyhine haber yapan gazetecilerim ‘şöhrete zarar’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına öngören kanun teklifine ilişkin olarak, "Kanun teklifi de göstermektedir ki Cumhur İttifakı, 'geççek" yorumunu yaptı.

Uğuroğlu yazısında, "Ayçiçek yağı kuyruk, et kuyruk, ekmek kuyruk, şeker kuyruk, benzin kuyruk, mazot kuyruk, gaza kuyruk ve hatta işe girebilmeye kuyruk yarattığına göre bu iktidar tarihe "kuyruklu iktidar" diye nam salacaktır. 5'li çete diye bilinen yandaş şirketlere yönelik eleştirileri yasaklamak için meclise gönderdikleri torba kanun teklifiyle; şirketler aleyhine haber yapan gazetecilere şöhrete zarar suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezası getiriyorlar. Halkın haber alma hakkına, ifade özgürlüğüne darbe getirecek bu kanun teklifi anayasanın, "Basın hürdür sansür edilemez" hükmüne açıkça aykırıdır." ifadesini kullandı.

Uğuroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Değil 3 yıl, 333 yıl hapis cezası getirseler özgür medyayı susturamazlar, korkutamazlar.

İşte bu kanun teklifi de göstermektedir ki;

- Cumhur İttifakı; Geççek…

- Kuyruklu iktidar; Geççek…"