Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Hazine tam takır, internet yok, eğitim alt yapısını güçlendirmek için yatırım yapmaya para yok çünkü 'tek adam rejimi' çöktü

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakan Ziya Selçuk için 'Başarısız' diyorlar, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 'çöktü' diyorlar. Sadece EBA mı MEB mi çöktü? Hazine tam takır, para yok, İnternet yok, eğitim alt yapısını güçlendirmek için yatırım yapmaya para yok çünkü 'tek adam rejimi' çöktü... Teşhisi doğru koyarsak tedaviyi de doğru yaparız." görüşünü savundu.

Uğuroğlu, "Tek adam rejimi 97 yıllık cumhuriyetimizin sorunlarını çözmede yetersiz oldu, 16 Nisan referandumu ile yapılan değişiklik ile bürokrasi devre dışı kaldı, yandaş medya beslenmeye başlandı, özgür medya basın ve RTÜK yasaları ile susturulmaya başlandı, HALK TV ve TELE1 gibi özgür televizyonlara üst üste verilen kapama cezaları sonunda artık alacakları bir ceza ile lisans iptal noktasına getirildi" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu, "Özgür gazeteciler FETÖ, casusluk, devlet belgelerini yayınlama gibi uyduruk suçlamalar ile hapse atıldı, hukuki değil siyasi mahkûmiyetler verildi, dış politikada adeta dostumuz da müttefikimiz de kalmadı, yasama da, yürütme de yargı da tek adam baskısı altında bırakıldı" ifadesini kullandı.

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