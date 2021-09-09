Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Ha terörist insanları silahla öldürüyor ha virüs taşıyıcı olan aşısız kişiler başkalarını hasta edip öldürüyor

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Koronavirüs aşısı yaptırmayanlara sitem ettiği bugünkü köşesinde, "Aşı imkânı olup da aşı olmayanlara çeşitli yaptırımlar uygulansın. Örneğin cep, ev telefonları, internet, doğalgaz, elektrik ve su faturaları zamlı ödensin. İşveren aşısı olmayan işçilerin iş akdini tazminatsız fesih etsin. Çünkü aşı olmayanlar insan haklarını ihlal ediyorlar. Ha terörist insanları silahla öldürüyor ha virüs taşıyıcı olan aşısız kişiler başkalarını hasta edip öldürüyor" görüşünü savundu.

“Onların aşı olmama hakları varsa aşı olanların da onlarla aynı toplu taşımadan yararlanmamalarını isteme hakkı var” diyen Uğuroğlu, "PCR testi yetmez aşı olmayanı kamu kurum ve kuruluşlarına, uçağa, trene, otobüse, metroya almamak lazım" dedi.

Yasa çıkarılması önerisinde bulunan Uğuroğlu, "Aşı karşıtı kampanya yapanlara hapis cezası verilsin. Çünkü hiç kimsenin başkasının sağlığını tehdit etmesine hakkı yoktur. Bana kimse lütfen, 'Aşı karşıtlarının da insani hakları var' demesin. Yaşam hakkından daha önemli bir insani hak olur mu?" diye sordu.

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